Minacce al dg Moscati, la solidarietà di sanità e politica

20 SHARES Condividi Tweet

Sono diverse le manifestazioni di solidarietà arrivate dalla politica nei confronti del direttore generale del “Moscati” Renato Pizzuti, in seguito alle minacce ricevute a mezzo posta con un plico contenente un proiettile.

Il consigliere regionale Maurizio Petracca dichiara: “Non posso non esprimere la mia sincera solidarietà a Renato Pizzuti, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, il quale ha ricevuto un plico contenente un proiettile di pistola. Un insopportabile gesto intimidatorio rispetto al quale l’intera comunità irpina deve fare muro. Sono certo che nulla cambierà nell’azione fin qui svolta dal direttore Pizzuti che non si lascerà certamente condizionare da questo vile atto. Conosco la sua rettitudine e la sua dedizione al lavoro. Conosco il suo rigore e la sua integrità. Resterà senza dubbio immutato il suo modo di intendere l’importante ruolo che ricopre”.

“Apprendo la notizia del vile messaggio minatorio inviato al direttore generale del “Moscati” di Avellino, Renato Pizzuti. Resto sgomenta, ma sono certa di un efficace esito dell’attività investigativa. Sappiamo tutti quanto, in questo ultimo anno e mezzo, il “Moscati” con il suo manager sia stato in prima linea nella lotta al covid-19. A Renato rinnovo quindi la mia stima, invitandolo – come sicuramente farà – ad andare avanti senza timori nella sua attività di guida dell’eccellente azienda ospedaliera avellinese”. Così scrive in un post Facebook la consigliera delegata alle Pari opportunità della Regione Campania Rosetta D’Amelio.

Il consigliere regionale del M5S, Vincenzo Ciampi, commenta: “Condanno con fermezza il vile atto intimidatorio nei confronti della manager dell’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino, dottor Pizzuti. Sono intollerabili tali livelli di violenza mentre il confronto è in corso su temi così centrali e delicati, riguardanti l’intera comunità. Nelle mie interlocuzioni con Pizzuti ho sempre riscontrato grande competenza e una cifra umana innegabile. Sono convinto che la via istituzionale e politica va perseguita per proporre soluzioni in campo sanitario, nell’interesse di tutti. A Pizzuti giunga la mia solidarietà più sincera”.

“Condanno con fermezza il vigliacco atto intimidatorio di cui è stato oggetto ed esprimo solidarietà e vicinanza al DG dell’Azienda ospedaliera Moscati di Avellino, dottor Pizzuti. Il dialogo e l’interlocuzione politica sono la via istituzionale, non certo la minaccia e la violenza”. È quanto scrive in un tweet il sottosegretario Carlo Sibilia.

Anche la direzione generale dell’Asl Avellino esprime la propria solidarietà al Direttore Generale dell’AORN Moscati Renato Pizzuti “per il vile atto intimidatorio indirizzato alla sua persona. Nel rinnovare la stima e il rispetto per l’operato del manager dell’Azienda Ospedaliera di Avellino, il Direttore Generale dell’Asl Maria Morgante si dice fiduciosa che la magistratura possa far luce sulla vicenda, assicurando alla giustizia i responsabili”.

Condividi su: