Monte Terminio, due giovani di Bonito si perdono: soccorsi

18 SHARES Condividi Tweet

Nel pomeriggio di ieri il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato per 2 dispersi, originari di Bonito che dalla vetta del Monte Terminio stavano scendendo verso Serino. Ad un certo punto hanno perso l’orientamento ed hanno allertato i Carabinieri di Serino, che hanno inviato in zona una loro pattuglia e allertato il CNSAS della Campania.

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, grazie alla posizione fornita dai dispersi via WhatsApp, sono riuscite a guidare i due giovani che hanno ritrovato il sentiero smarrito e hanno raggiunto la strada sterrata dove hanno poi incontrato i tecnici. I dispersi sono stati scortati a valle dalle squadre del CNSAS Campania fino alla pattuglia dei Carabinieri che era in zona. Anche in questo caso, fortunatamente, non è stato necessario l’utilizzo di barelle o altri presidi. Avventura a lieto fine grazie alla sinergia tra il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e l’Arma dei Carabinieri.

Condividi su: