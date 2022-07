Monteforte, 56enne cinese ucciso a colpi di martello

16 SHARES Condividi Tweet

Tragedia a Monteforte. Un 56enne cinese è morto a seguito di una violenta aggressione avvenuta nella mattinata in un negozio di merce cinese. L’uomo è stato colpito da un martello ed è morto pochi minuti fa in ospedale. Ed è rimasto ferito anche un altro uomo, un cliente 50enne originario dell’est Europa: anche lui è ricoverato in ospedale.

Il presunto aggressore è stato rintracciato e bloccato dai Carabinieri della locale Stazione. Adesso si trova in Caserma per l’identificazione: si tratta di un extracomunitario, fanno sapere dall’Arma. Non sono stati forniti altri particolari. Da chiarire anche i motivi alla base dell’aggressione.

Condividi su: