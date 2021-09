Montella: 32enne fermato dopo 48 ore, due carabinieri in ospedale

20 SHARES Condividi Tweet

Dopo due giorni di tensione finisce in caserma l’uomo che si era barricato in casa a Montella. Si era chiuso nella sua abitazione mercoledì mattina, in centro, dopo un diverbio in strada con alcuni suoi congiunti, rifiutando il trattamento sanitario obbligatorio disposto dal sindaco.

Poco fa, dopo lunghissime ore di dialogo e mediazione portati avanti con pazienza e professionalità dal militare negoziatore del Comando Provinciale di Avellino, per calmare l’uomo e predisporre le migliori condizioni per un intervento risolutivo, i Carabinieri della locala Compagnia hanno immobilizzato e messo in sicurezza il 32enne, che si era in quel momento arroccato sul tetto di un annesso alla sua abitazione.

I militari sono intervenuti con il supporto essenziale di due squadre dell’Aliquota di Primo Intervento del Comando Provinciale di Salerno e di due Squadre Operative di Supporto del 10° Reggimento Carabinieri Campania. Durante la mattinata due militari dell’Arma hanno riportato lesioni e sono stati trasportati all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per accertamenti. Attualmente il 32enne è trattenuto presso la Compagnia dei Carabinieri di Montella. Oggi pomeriggio il Comando provinciale terrà una conferenza stampa ad Avellino per spiegare i dettagli dell’operazione.

