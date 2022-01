Montella: brucia prefabbricato, in salvo una famiglia

14 SHARES Condividi Tweet

Incendio nella notte sulla parete laterale di un prefabbricato. E’ accaduto a Montella, dove ieri intorno alle ore 22.30 è intervenuta la squadra del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco. Il luogo è in via Schito, nell’insediamento dei prefabbricati in legno risalenti al periodo del dopo-terremoto.

Il provvidenziale intervento di alcuni vicini ha permesso l’inizio dell’opera di spegnimento che la squadra dei caschi rossi, prontamente intervenuta, ha ultimato mettendo in sicurezza l’area. All’interno del prefabbricato c’era una famiglia di Montella: per i componenti, al di là di un comprensibile spavento, nessuna conseguenza.

E i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati nella serata di ieri anche in un altro intervento. Dopo le ore 20:00 in via Terminio a Serino, dove ad essere interessato dalle fiamme è stato un autocarro in sosta in un piazzale. L’opera di spegnimento era già stata iniziata da alcune persone presenti sul posto e la squadra intervenuta ha messo in sicurezza il veicolo.

