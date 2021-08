20 SHARES Condividi Tweet

Preoccupazione per i nuovi casi covid in provincia. Non un’impennata generalizzata negli ultimi giorni, ma in alcuni comuni irpini si registrano più focolai. E’ il caso di Montella, dove poco fa il sindaco Rino Buonopane ha da poco fatto un aggiornamento sulla situazione.

“Negli ultimi giorni – scrive il primo cittadino – si sono registrati sul nostro territorio 8 nuovi casi positivi. Le positività riscontrate, sono riconducibili a due focolai che stavamo seguendo da giorni e per i quali erano già state adottate tutte le misure di tracciamento ed isolamento domiciliare. Al momento la situazione è sotto controllo e le condizioni cliniche delle persone coinvolte vanno rapidamente migliorando. A tutti loro un abbraccio e l’augurio di una pronta guarigione. Dai riscontri avuti in questi giorni, se ancora ce ne fosse bisogno, emerge chiaramente un dato: le persone vaccinate, pur avendo contratto il virus, tendono a superarlo senza particolari conseguenze. È questa la ragione per la quale invito ancora una volta, chi non lo avesse già fatto, a vaccinarsi il prima possibile. È importante farlo per la propria salute ma anche per quella degli altri”. – scrive il primo cittadino – si sono registrati sul nostro territorio 8 nuovi casi positivi. Le positività riscontrate, sono riconducibili a due focolai che stavamo seguendo da giorni e per i quali erano già state adottate tutte le misure di tracciamento ed isolamento domiciliare. Al momento la situazione è sotto controllo e le condizioni cliniche delle persone coinvolte vanno rapidamente migliorando. A tutti loro un abbraccio e l’augurio di una pronta guarigione. Dai riscontri avuti in questi giorni, se ancora ce ne fosse bisogno, emerge chiaramente un dato: le persone vaccinate, pur avendo contratto il virus, tendono a superarlo senza particolari conseguenze. È questa la ragione per la quale invito ancora una volta, chi non lo avesse già fatto, a vaccinarsi il prima possibile. È importante farlo per la propria salute ma anche per quella degli altri”.

A Monteverde (8 i nuovi casi covid registrati ieri dall’Asl) ci sarebbero 15 persone attualmente positive. Il dato è pubblicato sulla pagina del Comune. Numero alto per un paese di 750 abitanti, che tra l’altro è alla vigilia della campagna elettorale per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale.

