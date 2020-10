Montella, Calabritto e Sant’Angelo: nuovi positivi in Alta Irpinia

18 SHARES Condividi Tweet

Dopo un paio di giorni di tregua ricomincia a salire il numero dei positivi in Alta Irpina. Le notizie incoraggianti per l’area arrivate nel primo pomeriggio dal bollettino Asl, con i suoi nuovi 38 positivi al covid-19 tutti localizzati altrove, hanno avuto vita molto breve. Sono di pochi minuti fa le comunicazioni dei sindaci di Montella, Calabritto e Sant’Angelo dei Lombardi circa concittadini colpiti dal coronavirus. Quattro in tutto i nuovi casi.

Il montellese Rino Buonapane scrive: “Purtroppo anche oggi ho avuto comunicazione di altri due casi di contagio, riguardanti il nostro territorio. Si tratta di due persone che nei giorni scorsi avevano avuto un contatto diretto con una persona risultata positiva. Già da qualche giorno, per questo motivo, si trovavano in isolamento domiciliare. Sono entrambe asintomatiche e godono di buona salute”. Lo stesso primo cittadino riferisce pure di “un proficuo incontro con i medici di base ed i pediatri di Montella, per valutare insieme e nel rispetto dei ruoli, le azioni da mettere in campo, per fronteggiare e gestire al meglio questa delicata fase di emergenza sanitaria”. A Montella l’Unità mobile dell’Asl sarà presente molto probabilmente nella giornata di domenica per effettuare altri tamponi.

Sulla pagina Facebook del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi invece è il sindaco Marco Marandino a comunicare “la presenza di un nuovo caso di positività. Per la persona in questione – dice – sono state attivate tutte le procedure necessarie di quarantena e la rispettiva indagine per ricostruire la catena dei contatti. In questa situazione e in questo momento, chiediamo a tutti di porre ancora di più particolare attenzione al rispetto di tutte le norme e le indicazioni igienico – sanitarie per limitare al massimo i rischi da contagio. Il numero dei cittadini residenti a Sant’Angelo dei Lombardi attualmente positivi è di due”.

Infine, da Calabritto Gelsomino Centanni spiega: “Un’altra persona, residente a Calabritto, è risultata positiva al Covid-19. L’Asl ha già provveduto a risalire alla catena dei contatti avuti in questi giorni. Nelle prossime ore la famiglia della persona risultata positiva, sarà sottoposta al tampone e saranno effettuati una decina di altri tamponi anche per quelle persone che sono state a stretto contatto con la persona risultata positiva”. Nel piccolo comune della valle Sele erano già presenti sette contagiati tutti residenti nella frazione di Quaglietta.

