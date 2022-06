18 SHARES Condividi Tweet

In Piazza degli Irpini a Montella si è tenuto martedì scorso lo spettacolare concerto finale dell’orchestra “Insieme in armonia” dell’Istituto comprensivo Giovanni Palatucci di Montella. La manifestazione, fortemente voluta dal dirigente scolastico, prof.ssa Alessandra D’Agostino e dai docenti di strumento musicale, rappresenta il punto di arrivo dell’attività svolta nel corso dell’anno dagli alunni iscritti al corso musicale.

Un momento per celebrare non solo la musica in tutti i suoi aspetti ma anche un occasione di rinnovato incontro dopo i due anni dello stop dovuto alla pandemia. Si sono esibiti gli allievi di tutte le classi della secondaria per creare un armonia di suoni e di emozioni da vivere nello splendido scenario della piazza circondata dal comune di Montella. Musica, suono e inclusione i punti cardine dell’evento. Presenti dirigenti scolastici, amministratori locali, docenti e genitori. Il dirigente scolastico ha sottolineato l’impegno profuso dei docenti di strumento ringraziando i presenti ed invitando tutti a ritrovarsi nella musica espressa nei ragazzi quotidianamente.

