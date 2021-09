Montella, Tso per un 30enne: minacce con un motosega

18 SHARES Condividi Tweet

In seguito a una richiesta di intervento per un diverbio in strada scaturito da futili motivi, questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Montella sono intervenuti presso l’abitazione di un trentenne che, in evidente stato di agitazione, dopo aver lanciato delle pietre e minacciato i militari con una motosega, si è chiuso in casa rifiutandosi di uscire. Disposto il trattamento sanitario obbligatorio. Sul posto anche un militare negoziatore inviato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

