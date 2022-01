‘Montella, via Schito è un lager per gatti’ 

16 SHARES Condividi Tweet

“Via Schito a Montella, ricettacolo di rifiuti di ogni genere, si è trasformata anche in sito di abbandono di gatti da parte di persone di poco scrupolo“. Lo scrive l’Asa (associazione per la salvaguardia dell’ambiente) in una lettera indirizzata al sindaco Rino Buonopane, alla Polizia Municipale e all’Asl di Avellino. L’area è quella dei prefabbricati post-sisma. Nella lettera si legge: “Via Schito è diventata un lager per le decine di gatti che sono stati lasciati lì dai vecchi proprietari: alla benevolenza di tanta brava gente che tutti i giorni va a portargli del cibo, si contrappone la malvagità di chi è infastidito dalla loro presenza, li disprezza e li sta avvelenando! Difatti negli ultimi mesi mai era capitato di veder agonizzare tanti gatti.

Per ASA “un altro e non meno grave aspetto del degrado in cui versa l’abbandonata area dei prefabbricati post sisma di Montella. Di conseguenza, integrando la propria segnalazione (inoltrata a mezzo pec il 15 gennaio 2022), chiede all’amministrazione comunale di Montella e all’ASL di Montella e di Avellino, di intervenire tempestivamente, adottando i provvedimenti necessari a stroncare il vergognoso fenomeno di abbandono e maltrattamento di animali“.

