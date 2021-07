Montemarano e Montella: denunce per furto di legna e armi abusive

22 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un uomo per detenzione abusiva di armi e omessa custodia delle stesse. I militari hanno, infatti, accertato che non erano state adottate le dovute cautele per la custodia di due revolver da parte del titolare: all’atto delle verifiche, le “Smith e Wesson” calibro 38 erano occultate sotto un cuscino del divano in cucina. Constatata pure la detenzione di un fucile da caccia con relativo munizionamento, ereditato e non denunciato alla locale Stazione Carabinieri. Le armi sono state sequestrate.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Volturara Irpina invece hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 50enne della provincia di Salerno per furto aggravato, danneggiamento, distruzione di area sottoposta a vincolo paesaggistico e per aver eseguito opere in assenza di autorizzazione o in difformità di essa. All’esito del controllo i militari hanno accertato che l’uomo, titolare di un’impresa boschiva, aveva trafugato 287 piante di cerro di alto fusto (per un quantitativo di oltre 240 metri cubi di legna e un valore di circa 20mila euro) all’interno di un bosco di proprietà del comune di Montemarano.

