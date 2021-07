Montemiletto, tornano i cammini: alla scoperta della Iomara

16 SHARES Condividi Tweet

Tornano le giornate di cammino a Montemiletto. Quest’anno sono state aggiunte altre due date per altri due splendidi posti della cittadella dei Tocco. Il primo itinerario sarà proprio nella periferia del Comune, lungo le sponde del Calore, denominato dai Montemilettesi la “Iomara”. L’appuntamento è presso la vecchia “Centralina” dove ci sarà una prima accoglienza e la spiegazione del percorso. La passeggiata costeggerà il fiume e la campagna montemilettese, percorrendo i vecchi tratturi che seguono parallelamente il torrente e permettono, ancora oggi, agli agricoltori di raggiungere i propri campi.

Lungo il percorso, immersi nella natura, è possibile osservare il “Pescone del capitano”, i resti del Ponte Romano e i ruderi dei vecchi mulini, segni distinguibili della storia e dell’economia locale. Alla fine del percorso si ritorna al punto di partenza dove, con le proprie auto, si riparte per raggiungere la Cantina “Macchia Santa Maria”. Accolti dallo staff della cantina, si procede con la degustazione di tre pietre miliari: vino rosato Ophelia 2019, fiano Signifer 2019 ed aglianico Optio 2017 doc. La degustazione è abbinata a prodotti gastronomici tipici locali quali: formaggi, salumi, arrosto e salsicce di maiale, agnello arrostito e pizza casareccia. I partecipanti, che non intendono fare la degustazione enologica, possono consumare la propria colazione a sacco e/o ove richiesta colazione contadina a cura della Pro Loco Mons Militum.

“La Bottega delle Arti” allieta il pomeriggio sul ritmo di tammorre, fisarmoniche e chitarre, ripercorrendo la storia musicale irpina. Si ringraziano gli enti e le associazioni coinvolte che ci hanno permesso, con il loro contributo di realizzare il calendario, Ludovico Manganiello: Accompagnatore percorso, Comune di Montemiletto, Parrocchia S.S. Rosario, Parrocchia Santa Maria in Sant’Anna, La bottega delle Arti: momento musicale, Cantina “Macchie Santa Maria”: Spiegazione e degustazione, Pubblica Assistenza “Italo Capobianco”: Supporto sanitario durante il percorso, Lions Mons Militum, Ei Travel: organizzazione turistica, Paesaggi Irpini: Pubblicità ed organizzazione, Touring Club: Pubblicità ed organizzazione. Il percorso ovviamente resta fruibile a tutti in modo gratuito. Si specifica che l’evento si terrà nel pieno rispetto delle regole Covid.

PERCORSO IN SINTESI

Ore 9.15: benvenuto ed iscrizione – ponte per Taurasi (ex centralina);

Ore 9.30: partenza del Cammino;

Ore 10.30: attraversamento fiume Calore, “Iomara”;

Ore 11.30: sosta nel percorso presso il “Piscone del Capitano” con spiegazione coltivazioni presenti;

Ore 12.00: visita ai resti del Ponte Romano, “palata” e al vecchio “Mulino Costanza”

Ore 13.00: partenza con le proprie auto per raggiungere la Cantina “Macchia Santa Maria” dove si svolgerà la degustazione e si consumerà il pranzo, accompagna da momento musicale con la “Bottega delle Arti”;

Ore 17.00: saluti

PUNTI DI INTERESSE ARCHITETTONICO – STORICO

Fiume Calore

Ex Centralina

Resti Ponte romano

Mulini

Coltivazioni

Noccioleto

COLLABORAZIONI

Pro Loco MonsMilitum: Accompagnamento e visite guidate

Ludovico Manganiello: Accompagnatore percorso

Comune di Montemiletto

Parrocchia S.S. Rosario

Parrocchia Santa Maria in Sant’Anna

La bottega delle Arti: momento musicale

Cantina “Macchie Santa Maria”: Spiegazione e degustazione

Pubblica Assistenza “Italo Capobianco”: Supporto sanitario durante il percorso

Lions Mons Militum

Ei Travel: organizzazione turistica

Paesaggi Irpini: Pubblicità ed organizzazione

Touring Club: Pubblicità ed organizzazione

CONSIGLI UTILI

Si consiglia di indossare indumenti comodi e scarpe comode, portare con sé acqua, mascherina ed igienizzante mani. Inoltre si consiglia un telo per sedersi.

DETTAGLI TECNICI

Percorso sterrato ambientale: percorso di tipo escursionistico di 7 km circa

Tempo percorso ambientale: 3 ore circa

Dislivello massimo: 50 mt

INFO E COSTI

Obbligo di prenotazione e di autocertificazione Covid19

Percorso e visite: GRATUITO

Degustazione enologica e pranzo in cantina: 27 €

Pranzo Contadino (Sacchetto con 2 panini con pane casareccio, salumi e formaggi tipici più acqua): 10 €

INFORMAZIONI TURISTICHE

Pro Loco Mons Militum APS

P.zza Umberto I, 32 – Montemiletto (AV)

3511033279 – 3807920455

prolocomontemiletto@gmail.com

www.prolocomontemiletto.it

