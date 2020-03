16 SHARES Condividi Tweet

In tempo di quarantena, il lievito è il nuovo oro. Solo qualche giorno fa, erano mascherine e gel igienizzanti ad essere introvabili ma, con il susseguirsi dei decreti e, quindi, dei diveti, sono in molti ad aver riscoperto l’arte della panificazione ed a voler provvedere da sè a pane, cornetti, biscotti e qualunque altro genere di lievitati. Sia per uscire il meno possibile che – ovviamente – per tenere più ore impegnate in queste giornate che si susseguono sempre più uguali tra loro.

Sono i panetti di lievito di birra ad essere diventati, quindi, merce rara. Quelli che le nostre nonne non si facevano mai mancare in casa ma che i nostri nipoti forse non hanno mai visto. Gli scaffali dei supermercati si svuotano presto di questo prodotto e la ricerca è diventata una bella scusa per restare qualche momento in più fuori dalle mura della propria casa, e non è un bene. Ecco perché l’azienda Serrocroce, produttrice di birre artigianali apprezzate non solo in Irpinia, ha deciso di regalare alla comunità di Monteverde, il suo paese di provenienza, sacchetti di lievito fresco.

Il lievito è, appunto, uno degli imprescindibili e fondamentali ingredienti nel processo di birrificazione e i titolari di Serrocroce coltivano personalmente le tipologie che utilizzano nei loro prodotti nei terreni che circondano il bellissimo borgo irpino, insieme a luppoli e malti. Adesso, i loro concittadini potranno beneficiare di questo prezioso ingrediente. Basterà prenotarsi chiamando al numero 3498108464 oppure scrivendo tramite messaggistica privata ai canali social di Serrocroce Birra Artigianale.

“Restate a casa ed impastate con il nostro lievito“, dicono dal birrificio di Vito Pagnotta, che non è nuovo ad iniziative di solidarietà in tempi di crisi. Basti pensare che, fin dall’inizio della quarantena, l’azienda ha deciso di fornire la spedizione gratuita a chiunque avesse acquistato le sue birre attraverso la procedura online, inserendo il codice di sconto #iorestoacasa. Sullo stesso filone si inserisce il contest “Fotografa e Vinci Serrocroce”: per partecipare basta inviare una foto in cui si sta gustando, in casa, una birra Serrocroce. Tutti gli scatti formeranno un album che verrà pubblicato sui social e, quelli che riceveranno più reaction, faranno vincere ai loro autori altre birre. Piccoli gesti che rivelano un grande amore sia per la propria comunità di appartenenza che per un mondo più a misura d’uomo, soprattutto nelle difficoltà, e che – ne siamo certi – non verranno dimenticati.

