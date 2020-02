Morra e la piscina incompiuta, ultimi tentativi

14 SHARES Condividi Tweet

Benvenuti in una delle più grandi incompiute della zona, almeno negli ultimi anni. Circa quindici anni di lavori a più riprese, e quasi quattro milioni di euro, non sono bastati a rendere l’immobile utilizzabile. La piscina comunale di Morra De Sanctis si trova alle spalle del castello Biondi, nella parte del paese che i visitatori solitamente non vedono nemmeno di striscio. Area prefabbricati, area campo sportivo. In effetti parte del secondo finanziamento regionale doveva servire anche a riqualificare la zona dei fabbricati post-terremoto (qualcuno resiste ancora). Due finanziamenti regionali, sì.

Per un maxi-progetto che prevedeva, in realtà prevede ancora, una vasca semi-olimpionica e un’altra per la fisioterapia. La zona era stata pensata a mò di parco. Ci sono le panchine, nuovissime. Lo spazio per parcheggiare e passeggiare. Un ipotetico centro benessere all’interno. Una lunghissima gestazione in ogni caso. L’ultimo atto risale al 14 febbraio del 2014, quando viene approvato il progetto esecutivo dei lavori di “riqualificazione e recupero area insediamenti prefabbricati post sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici“: importo complessivo di due milioni di euro.

L’amministrazione che è da pochi mesi al Comune, quella di Vincenzo Di Sabato, si è trovata una situazione complessa dopo anni di battaglie contro gli ormai ex in Municipio. E ora prova l’impossibile: riaprire la piscina, nonostante le criticità e un’utenza tutta da valutare. “Sì, dopo anni all’opposizione, adesso siamo noi a doverci occupare di quest’opera – spiega il capogruppo di maggioranza, Giuseppe Covino -. E lo stiamo facendo, impegnandoci al massimo per i collaudi, per portare l’elettricità e tutti i servizi. Dobbiamo mettere a regime la piscina e sappiamo che sarà un compito difficilissimo. Ma ci proviamo, dopo tante risorse spese non possiamo lasciarla così com’è”. Naturalmente Covino scuote la testa sull’opera. Infatti pochi anni fa dichiarava insieme alla minoranza: “Non è chiara dove è nata questa esigenza del Comune di dotarsi di un centro fisioterapico, né dove sarebbero tutti questi pazienti in lista d’attesa e se esistono convenzioni con strutture sanitarie pubbliche o private che sia”.

Tuttavia la struttura non sembra in cattivo stato. La segnaletica orizzontale lungo il perimetro è stata rifatta da poco. Però restano ostacoli non certo irrilevanti. “Se dovessimo riuscire a rendere la piscina fruibile – continua Covino – uno dei problemi sarà la sostenibilità. Le spese sarebbero inimmaginabili senza un’azione di efficientemento energetico che all’inizio non era prevista. E poi, altro punto dolente, dovremmo raggiungere un’utenza di centinaia di iscritti. Solo sfruttando gli addetti del nucleo industriale potremmo pensare di mantenerla. Ma ovviamente questo sarà un problema successivo. In realtà l’interesse a gestire una struttura del genere a Morra De Sanctis c’è, anche da parte di privati. Ripeto, ereditiamo quest’opera e cercheremo di portare a casa un risultato“.

