Morra De Sanctis: scompare Emilio Mariani, poeta e scrittore

E’ venuto a mancare all’età di 91 anni Emilio Mariani, scrittore e apprezzato poeta dialettale morrese. La comunità di Morra De Sanctis e l’Alta Irpinia perdono un appassionato poeta e un autentico custode della cultura popolare irpina.

Mariani era nato a Morra De Sanctis nel 1930. Per anni stimato direttore dell’ufficio postale di Morra De Sanctis, ha sempre nutrito passione per i fatti letterari e particolarmente per la poesia dialettale morrese, di cui è stato un validissimo rappresentante. Con paziente lavoro di decenni ha raccolto anche un nutrito numero di canti e poesie della tradizione popolare morrese.

Per la sua collaborazione con la Gazzetta dei Morresi Emigrati, che pubblicava mensilmente le sue poesie, fu nominato socio onorario dell’Associazione Morresi Emigrati. E’ stato: membro del C.D.A.P, “Centro div/ne arte e poesia, Senatore accademico dell’Accademia Int.le Città di Roma, Accademico di San Marco, Accademico del Perseo, Accademico Oraziano della Lucania Filatelica Club Acc/co, di Arte in Cammino (Salerno).

Ha partecipato a diversi concorsi poetici, cogliendo sempre lusinghieri plausi dalla critica. Alcune sue poesie sono state pubblicate dall’Accademia In.le A. Grassi, Ass.ne Nostra Spezia, Cilento Poesie, Nuovi orizzonti, Ed. San Marco, Ed. Presenza, Il Richiamo Foggia, I poeti irpini, Voce Alta Irpinia “Centro studi Gabriele Criscuoli.

E’ stato inserito nel dizionario Artisti e scrittori contemporanei 1989 “Ed. V. Ursini. Vantava il primo premio VIP città di Avellino 1991 e numerosi altri premi. Tra le sue pubblicazioni principiali ricordiamo: Fiori di Campo 1996, Li tiembi de tata 1999, Lu hafiu (commedia) 2005 Melodie vagabonde 2007, Li tesori de mò 2014, Luci di cumeta 2016.

Oltre alla figura di poeta va ricordato anche il suo impegno nel mondo cattolico in particolare come presidente dell’Azione Cattolica locale e nella promozione di iniziative caritatevoli. I funerali si svolgeranno lunedì 14 febbraio alle ore 14:30, presso la chiesa madre di Morra De Sanctis.

