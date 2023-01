14 SHARES Condividi Tweet

“Un crudele destino si è portato via troppo presto una cara persona e un sincero amico dell’Irpinia che molto ha dato per lo sviluppo di questa terra. La Confagricoltura di Avellino partecipa commossa al lutto che ha colpito la famiglia per la tragica scomparsa dell’amico Mario Salzarulo. Una persona per bene, un sociologo stimato e una figura imprescindibile da ogni discorso di sviluppo e di promozione riguardanti il Sud e l’Irpinia in modo particolare. Animatore di GAL (era coordinatore, da ultimo, del GAL ATS AISL GAL Irpinia-Sannio GAL CILSI) ha messo a disposizione di questa terra tutta la sua passione e le sue competenze avendo a cuore solo la promozione di tutte le potenzialità, culturali, enogastronomiche, architettoniche, di questa terra, e raggiungendo spesso risultati insperati ai più, senza mai arrendersi alle difficolta che di volta in volta gli si prospettavano. “Pensare globale, agire locale” era la sua linea di indirizzo su cui ha investito tutto il suo lavoro e impegno nel sociale”, si legge in una nota dell’associazione.

“Perdo un amico e un collaboratore leale e appassionato”, così il Presidente di Confagricoltura Avellino nonché del GAL ATS AISL, Angelo Frattolillo, nel rivolgere un grato e riconoscente pensiero all’amico Mario, ricordando i tanti momenti di impegno e condivisione per il territorio e i tanti progetti a cui alacremente, insieme, si stava lavorando. “Sono vicino al dolore della famiglia, in modo particolare al figlio Manuel, a cui egli era legatissimo, assicurando che il ricordo di Mario non verrà mai meno in chi, e sono tanti, ha avuto l’occasione e il piacere di conoscerlo e di apprezzarlo”, ha concluso Frattolillo.

Condividi su: