Sospensione temporanea delle attività ordinarie e ambulatoriali in alcune Unità operative con una minima riduzione dei posti letto e senza accorpamenti di reparti; contestualmente, reclutamento di dirigenti medici a tempo determinato da destinare al Pronto Soccorso e al Dipartimento di Medicina Generale e Specialistica e, in particolare, all’Unità operativa di Medicina Generale del plesso di Solofra. Sono queste, in sintesi, le misure adottate dalla Direzione Strategica dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino per consentire al personale sanitario la legittima fruizione di un periodo di ferie, resasi ancora più necessaria per le pressioni lavorative alle quali sono stati sottoposti tutti gli operatori per far fronte alla pandemia.

Nello specifico, la sospensione delle attività ordinarie, in elezione e ambulatoriali per il solo mese di agosto è stata programmata per le seguenti Unità operative: Otorinolaringoiatria (dal 2 al 29), Oculistica (dal 7 al 22), Breast Unit (dal 6 al 30), Chirurgia Oncologica (dall’8 al 22) e Dermatologia (dal 9 al 14). Sospese dal 9 al 22 agosto le attività ambulatoriali in Neurochirurgia e dal 1° al 31 in Malattie Infettive.

Nei periodi di stop sarà sempre garantita l’attività di emergenza anche attraverso l’attivazione di servizi di guardia attiva e pronta disponibilità. Anche la stessa riduzione di posti letto è stata definita cercando di non compromettere i ricoveri dei pazienti provenienti dal Pronto Soccorso, per i quali sono stati individuati dei posti dedicati. Infine, grazie all’assunzione con contratto a termine di nuovi dirigenti medici, è stata assicurata la piena copertura dei turni.

