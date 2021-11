Moscati, due decessi in 24 ore nei reparti Covid

18 SHARES Condividi Tweet

Due decessi in 24 ore. E’ questo il bilancio che arriva dai reparti Covid dell’ospedale Moscati di Avellino. Ieri pomeriggio non ce l’ha fatta un 90enne di Flumeri, ricoverato dal 5 novembre scorso nella terapia subintensiva dell’Unità operativa Covid di Malattie infettive.

Questa mattina, nella stessa struttura, è morta una paziente di 92 anni di Cervinara: si trovava in ospedale dal 31 ottobre scorso. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera del capoluogo sono ricoverati ad oggi 10 pazienti: 9 in Malattie infettiva (2 dei quali in subintensiva) e uno nell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione (in terapia intensiva).

