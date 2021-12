20 SHARES Condividi Tweet

Sospese da oggi e fino all’8 gennaio prossimo le visite ai pazienti ricoverati presso l’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Il provvedimento si è reso necessario in considerazione del notevole aumento del numero di nuovi casi di Covid-19 nella regione Campania e nella provincia di Avellino.

«Il divieto di accesso all’utenza esterna – spiega il Direttore Sanitario dell’Azienda Moscati, Rosario Lanzetta – è stato disposto per tutte le tutte le Unità operative, tenuto conto che la malattia da SARS-CoV-2 si sta per lo più manifestando senza o con lieve sintomatologia e che, pertanto, l’accesso in ospedale con la sola esibizione del green pass non garantisce la totale sicurezza ai pazienti ricoverati e anche agli operatori sanitari».

I familiari dei degenti potranno informarsi sullo stato di salute dei pazienti ricoverati telefonando ai numeri e nelle fasce orarie indicati su un elenco pubblicato sulla home page del sito internet dell’Azienda, che si sta provvedendo ad aggiornare in queste ore.

