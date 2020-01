Movimento con base in Alta Irpinia, L’Irpinia è Adesso si presenta

22 SHARES Condividi Tweet

Conferenza di presentazione martedì 7 gennaio al Circolo della Stampa. E il 10 gennaio convegno al Castello di Torella dei Lombardi alle 17.30. Doppia tappa per il neonato movimento politico “L’Irpinia è Adesso”. I promotori in Alta Irpinia sono Mario Del Goleto, ex consigliere comunale diessino a Sant’Angelo dei Lombardi; Salvatore Ruggiero, attuale consigliere a Lioni; Nando Intintoli, ex amministratore di area socialista a Torella.

“Un movimento – spiega Del Goleto in una nota – che nasce con l’ambizione di rianimare il dibattito sulle grandi emergenze delle nostre terre e dare una scossa allo stagnante panorama politico provinciale. L’esigenza e l’ispirazione di fondo è quella di mettere al centro della discussione i temi dello sviluppo, del lavoro, della organizzazione dei servizi essenziali. Invertire la rotta è una questione non più differibile, ricostruire la speranza in centinaia di giovani, ridare fiducia a migliaia di uomini e donne è un obbligo a cui la politica non può sottrarsi”.

“L’ambizione – continua – è quella di costruire processi partecipativi, sollecitare le intelligenze attraverso percorsi di ascolto nei territori che facciano emergere le grandi criticità ma anche la ricerca di un disegno generale e di una proposta politica possibile. Questo è il tempo della responsabilità e delle scelte. Prima che sia, inevitabilmente, troppo tardi. Ciò che occorre allora è un sussulto delle coscienze, un balzo in avanti nella qualità della discussione e della proposta da mettere in campo. Non c’è narrazione sulle ‘magnifiche e progressive sorti’ che tenga di fronte ad una realtà che si svela, quotidianamente, sempre più drammatica”.

“Una nuova stagione di emigrazione giovanile è cominciata ormai da anni, disoccupazione o nuove e ‘più evolute’ forme di precariato nel mondo del lavoro sono ormai diffuse ovunque, presidi di civiltà conquistati in passato arretrano sempre più fino a mettere a rischio livelli di prestazione non più accettabili. Nella sanità, come nella scuola. Più in generale va ripensato, forse, lo stesso sistema di welfare sociale. L’Irpinia è Adesso, allora, vuole compiere un’operazione di verità cercando di offrire un racconto serio e onesto. Un’analisi diversa del nostro territorio che mira ad una proposta di crescita e di sviluppo attraverso il contributo del territorio. Che sappia partire dalla consapevolezza delle mille solitudini , dei bisogni e delle emergenze ma anche dalle enormi potenzialità, dalle grandi risorse e dalle tante intelligenze che è capace di esprimere.“

Comments

comments

Condividi su: