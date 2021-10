Murales al campo sportivo di Bisaccia: parte il concorso

18 SHARES Condividi Tweet

Il Comune di Bisaccia, nell’ambito del progetto di valorizzazione e riqualificazione dell’area degli impianti sportivi comunali, ha indetto, in data 5 ottobre 2021, un concorso per la progettazione e realizzazione di pitture murali aventi come tema “Giovani e sport. La storia”.

Oggetto del concorso è l’ideazione e la successiva realizzazione di cinque dipinti murali da realizzarsi negli spazi esterni del Centro Sportivo “A. Scotece”, con particolare riferimento a persone e avvenimenti che hanno fatto la storia dello sport bisaccese, ma anche riferiti al presente, all’integrazione e alle opportunità future offerte dallo sport. Il concorso è aperto a tutti e gli artisti possono partecipare singolarmente o in gruppi costituiti al massimo da tre componenti: per la partecipazione al concorso bisogna far pervenire la domanda compilata e sottoscritta, allegata al bando pubblicato sul sito del Comune, all’indirizzo di posta certificata comunale o a mezzo raccomandata ma anche consegnata a mano al protocollo.

Per la realizzazione delle opere possono essere utilizzate le seguenti tecniche espressive: writing e graffiti, wall painting, murales, stencil e simili. La tecnica base dovrà prevedere l’utilizzo di bombolette spray-vernice acrilica, in aggiunta alle quali è consentito l’utilizzo di altre tecniche miste, privilegiando comunque i materiali che possano resistere a lungo in luoghi aperti. La valutazione dei progetti sarà effettuata analizzando qualità e livello creativo della proposta grafica, la sua originalità in rapporto al tema individuato e sentito il giudizio personale di ogni componente della commissione. La somma di tutte le valutazioni determinerà, per ciascuna superficie muraria oggetto del bando, la graduatoria dei progetti ammessi alla realizzazione: il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta progettuale.

Gli artisti eseguiranno i lavori utilizzando i materiali indicati nella stima che dovranno allegare al progetto iniziale, il cui acquisto è a carico degli stessi partecipanti ai quali verrà riconosciuto, al termine della realizzazione dell’opera, un rimborso spese documentato. Le pareti murarie sulle quali saranno realizzati i dipinti sono “preparati” a cura del Comune di Bisaccia e l’opera dovrà essere realizzata nel tempo massimo di 15 giorni dall’inizio dei lavori.

