Nel weekend seconda edizione dell’assedio di Compsa

Ritorna a Conza della Campania l’appuntamento con la storia con la seconda edizione dell’ “Assedio di Compsa – Kampsa”, realizzato quest’anno dal lavoro congiunto del forum dei giovani di Conza e dell’Associazione Gioventù Conzana nell’ ambito della kermesse Conza book festival. Anche quest’ anno la rievocazione ripercorrerà gli eventi storici ed il sogno di libertà del patriota Kampsano Stazio Trebio, che nel 216 a.c hanno portato Annibale a Conza, l’antica Kampsa per gli hirpino-sanniti che popolavano il territorio altirpino a quei tempi. La rievocazione prende il via alle 18.00 in piazza Sandro Pertini a Conza della Campania con la vestizione di tutti i partecipanti, turisti e cittadini, con la tunica rievocativa della manifestazione.

Alle 19.00 il corteo storico parte alla volta di p.zza Croce presso il parco archeologico di Compsa dove alle 19.45 prenderà il via la rappresentazione teatrale dell’opera inedita “Stazio Trebio – sangue ribelle” da parte della Compagnia teatrale T.E.C.T.A. Clan h dei maestri Lucio e Salvatore Mazza. L’evento “L’assedio di Compsa” che oramai si identifica con l’antico nome della città Kampsa, teorizzato dal prof. Luigi Lariccia – racconta Gerardo Chiancone – curatore della manifestazione – è diventato un appuntamento importante per tutta la cittadinanza conzana e per l’Alta Irpinia che sta cercando di togliere la polvere dell’oblio dalla sua grandiosa storia cercando di farne un volano per lo sviluppo turistico dell’area. Aspettiamo tutti coloro che vogliono immergersi nell’atmosfera di un passato che rivive il 22 agosto 2021 a Conza della Campania”.

