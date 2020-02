18 SHARES Condividi Tweet

Ha continuato a nevicare per diverse ore della mattinata di mercoledì in Alta Irpinia. Dalle ore 15 in poi in molti paesi si è però registrato uno stop alle precipitazioni nevose e un calo delle temperature. A Sant’Angelo dei Lombardi e Guardia la viabilità è ancora non ottimale, sia sulle strade urbane che sulle provinciali. Percorribili, ma con la necessaria prudenza, la bretella per l’Ofantina e gli svincoli all’altezza di scuole e cimitero. Nei Comuni a quota più bassa invece non si sono registrate difficoltà per tutto l’arco della giornata.

Domani (giovedì 6 febbraio) riaprono quindi i battenti le scuole di ogni ordine e grado a Lioni e Teora. Sorte diversa per gli studenti degli istituti scolastici di Sant’Angelo dei Lombardi. Per loro l’ordinanza di chiusura delle scuole viene prorogata altre 24 ore.

Anas comunica inoltre che, a partire da domani 6 febbraio, sarà istituito il senso unico alternato della circolazione, regolato da impianto semaforico o dal personale di cantiere, sulla strada statale 691 “Fondo Valle Sele” per consentire un sopralluogo sulle strutture del Viadotto “Sele”, necessario per valutarne lo stato conservativo. Nel dettaglio, il provvedimento interesserà il tratto compreso tra il km 3,450 ed il km 5,400 nella fascia oraria compresa tra le 7:30 e le 16:30 e sarà in vigore fino al giorno 7 febbraio.

in aggiornamento

