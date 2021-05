Next generation Sud, per Link interviene Andrea Cresta

16 SHARES Condividi Tweet

#NextGenerationSud# – La ripresa per il futuro della Campania: online oggi alle ore 18, sulla pagina Facebook di Arci Campania, un confronto tra giovani e istituzioni per il rilancio di un protagonismo giovanile in una regione del Sud Italia. Tra gli interventi: “Chi riparte? Da dove? Parola ai protagonisti e alle protagoniste” interverrà l’avellinese Andrea Cresta, Link Coordinamento Universitario.

Studente di filosofia all’Università degli studi di Salerno, dirigente nazionale di Link, organizzazione secondo cui “la formazione deve avere un ruolo centrale all’interno della società, l’obiettivo è quello di tutelare il diritto allo studio, di tutelare gli studenti e le studentesse che hanno dovuto subire sempre di più sulle proprie spalle il peso di anni di tagli all’istruzione e alla formazione”.

