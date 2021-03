: la quinta del corso CAT (costruzioni ambiente e territorio). Il drammatico calo di iscrizioni da parte di aspiranti geometri va avanti da anni, ma. Solo una pre-iscrizione per le matricole, quattro per il secondo anno. Così il geometra lionese, storia cinquantennale alle spalle e diplomati illustri come il fondatore di Acca Software, sembra destinato alla definitiva chiusura.

Sulla vicenda interviene il consigliere regionale del M5s Vincenzo Ciampi su segnalazione di una madre. “Mio figlio frequenta il geometra presso l’Istituto Vanvitelli di Lioni. L’indirizzo di studio CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio) ha pochi iscritti e dopo il primo anno mio figlio si trova davanti alla scelta di cambiare indirizzo o trasferirsi a Vallata o ad Avellino. Al Provveditorato hanno spiegato che si tratta di una scelta obbligata, non si può tenere aperto il corso con quattro allievi e gli insegnanti a pieno organico. Ma, intanto, va detto che il primo anno l’hanno formato nel 2020 anche se con pochi iscritti e oggi dicono che il provveditore, non dà l’organico e quindi si deve cambiare. Ma come si fa a intraprendere un percorso e poi dire basta e cambiare? I ragazzi e le loro famiglie hanno fatto una loro scelta per il futuro. Quanto rammarico, quanta delusione. Io devo lottare per il bene di questi ragazzi, per il loro futuro. Siamo sempre di meno nei nostri paesi, e le istituzioni devono aiutare le zone interne”.

Questa la testimonianza di Antonella Perrotti, che è pure consigliera comunale a Torella dei Lombardi, riportata dall’esponente pentastellato sui social. “Come non accogliere questo racconto con profonda preoccupazione e allarme – scrive Ciampi -? Le aree interne nella sanità e nell’istruzione come per il tema delle infrastrutture, non possono venire considerate alla luce di un investimento improduttivo. In settori essenziali la spesa pubblica va definita su parametri costi/benefici del tutto diversi da come si fa per un’impresa. E questo è stato evidente quando i tagli lineari hanno colpito gli ospedali. Ora, immaginare che la scuola debba ubbidire alla stessa logica, mi fa rabbrividire. Tra l’altro il Vanvitelli è una scuola di altro profilo con corsi importanti che possono dare un sostegno proprio al territorio formando giovani che possono dare una mano allo sviluppo. Senza avere giovani capaci, formati, con cultura tecnica o umanistica da mettere a disposizione della comunità, non ci sarà futuro – continua il cinquestelle – Un corso di studi in un’area interna, come un piccolo ospedale, ha uno straordinario valore per il territorio e le comunità. Si spenderà di più per ogni allievo che si forma? Si spenderà di più per ogni ammalato che si cura? Si tratta degli investimenti più produttivi che si possano immaginare. Questo è il senso di un progetto nuovo per le aree interne su cui sono fortemente impegnato. Se non vogliamo che si muoia per spopolamento e sfiducia nelle istituzioni, cominciamo da tenere aperte le scuole e i presidi della sanità”, conclude il consigliere regionale.

