Noi con l’Italia, D’Onofrio coordinatore per l’Irpinia

Cresce il partito “Noi con l’Italia” anche in Irpinia con la nomina di Americo D’Onofrio a segretario provinciale per l’Irpinia e vice segretario regionale. D’Onofrio, candidato alle ultime regionali nelle liste ADC – Popolo e Territorio, ha vinto con la lista “la Vela” le elezioni amministrative nel suo paese, Gesualdo, risultando tra i più votati. La nomina, avvenuta dopo un incontro a Roma con Maurizio Lupi, è stata ufficializzata in una conferenza stampa a Gesualdo dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

Prestigioso riconoscimento anche per il dott. Antonio Volpe, noto e stimato professionista arianese, chiamato con un decreto dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a far parte del tavolo tecnico del Ministero che si occupa delle iniziative per garantire la qualità e la sicurezza nell’alimentazione.

