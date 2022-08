24 SHARES Condividi Tweet

L’architetto Andrea Riccio torna a stupire e, dopo Cairano, punta su Morra De Sanctis come location per eventi e matrimoni da favola. Le nozze, celebrate domenica pomeriggio 14 agosto tra Nunzia e Agostino, sono state le prime in assoluto nel signorile Castello dei principi Biondi.

“Gli sposi mi hanno proposto questo luogo e io, che sono alla costante ricerca di spazi da valorizzare e promuovere nella splendida Alta Irpinia, sono subito rimasto colpito dalla bellezza. Ringrazio l’amministrazione comunale morrese per la fiducia accordatami”, dichiara il wedding designer.

Non solo Cairano, è questo lo spirito che muove il concreto impegno di Riccio in Alta Irpinia. “Questa terra merita tutta di essere conosciuta. Sono partito da Cairano nel 2021, portando matrimoni da sogno e personaggi famosi tra i suoi vicoli, ma il paese dei coppoloni per me rappresenta l’avamposto dal quale proseguire nella scoperta degli altri borghi irpini sui quali investire. A breve ne comunicherò i dettagli”, aggiunge il manager del Cairano Resort che ha progetti in divenire anche in altri Comuni.

Per Nunzia e Agostino, residenti tra Morra e Conza della Campania, Riccio ha messo a disposizione uno staff di venti operatori e il consolidato sodalizio con lo chef Arcangelo Gargano del ristorante osteria contemporanea Vorìa.

L’allestimento in stile romantico, con rose, peonie e gipsofile, ha interessato la corte interna per il ricevimento, il giardino e il granaio per l’aperitivo di benvenuto e le mura delle torri per il taglio della torta. I colori scelti sono stati bianco, crema e celeste polvere. In serata musica e danze per i 130 ospiti.

