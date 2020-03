20 SHARES Condividi Tweet

Emergenza Coronavirus in Irpinia, iniziativa degli Ordini Professionali dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Notai di Avellino. L’Ordine professionale guidato da Francesco Tedesco, in sinergia con l’Ordine presieduto da Romana Capaldo, ha attivato un conto corrente a zero spese con il Banco Bpm per raccogliere contributi e donazioni da destinare all’Ospedale “Moscati”, impegnato in prima linea nella gestione dell’emergenza Coronavirus.

I fondi raccolti saranno impiegati per l’acquisto di attrezzature e presìdi medici da donare all’Ospedale di Contrada Amoretta con la cui direzione ci sarà un filo diretto continuo per monitorare le primarie esigenze ed impiegare al meglio le risorse. I due Ordini professionali sono già impegnati a coinvolgere altri Ordini e Associazioni in un’azione benefica di grande importanza in un momento particolarmente delicato per Avellino e l’intera provincia. “Come Ordine professionale – precisa il Presidente dei Commercialisti Tedesco – sentiamo forte il dovere di dare il nostro contributo con gesti concreti. Il personale medico è chiamato ogni giorno ad un impegno straordinario per la salvaguardia della nostra salute. Credo che sia necessario e opportuno che ognuno di noi, per quanto possibile, dia una mano per uscire al più presto da quest’emergenza”.

“La nostra provincia – aggiunge la Presidente dei Notai Capaldo – vive una fase di emergenza senza precedenti che richiede un impegno straordinario da parte di ognuno di noi. Il nostro Ordine è pronto a fare la sua parte e sono sicura che anche tutti gli altri ordini professionali siano pronti a sostenere ogni iniziativa concreta che possa aiutare la nostra comunità ad affrontare al meglio la crisi. Siamo al fianco di tutto il personale medico e sanitario che deve essere messo in condizione di intervenire efficacemente.”

Per chi volesse dare il proprio sostegno all’iniziativa i riferimenti del Conto Corrente sono:

Banco Bpm – Dip 1470 Avellino

Conto 010642

Codice Swift BAPPIT21E70

Codice Iban IT03 G 05034 15100 000000010642

Causale: Emergenza Coronavirus

