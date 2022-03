Novolegno, Aquino: ‘De Luca segue la vertenza’

14 SHARES Condividi Tweet

“Ringrazio il presidente De Luca per l’impegno a favore dei lavoratori ex Novolegno. Non ho mai dubitato della sua disponibilità e della sua determinazione verso la risoluzione dei problemi della Campania. Le sue rassicurazioni di contatti con tre grandi aziende interessate allo stabilimento di Arcella sono importanti per i lavoratori e per il territorio”. Così il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, commenta le dichiarazioni rese dal presidente della Regione Campania, a margine del sit-in degli ex lavoratori Novolegno a Grottaminarda in occasione dell’inaugurazione dell’autostazione dell’Air Campania, la società regionale di mobilità su gomma. La richiesta è l’avvio della riqualificazione professionale degli ex dipendenti considerata la scadenza della Naspi che avverrà nel prossimo mese di maggio.

Accanto agli ex lavoratori il primo cittadino di Montefredane, Ciro Aquino, che chiede un impegno diretto del presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, sulla perimetrazione della zona economica speciale e sulla elettrificazione della tratta ferroviaria Avellino-Benevento che proprio in questi giorni è stata cancellata con una delibera di giunta regionale. “Al presidente De Luca chiediamo di non cancellare l’elettrificazione del binario ferroviario che giunge fin dentro lo stabilimento Novolegno di Montefredane”, ha concluso Aquino.

