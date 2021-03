22 SHARES Condividi Tweet

«Negli anni scorsi ho avuto modo di segnalare come Agea, ente pagatore della Regione Campania, rappresentasse un problema e fosse una delle cause del rallentamento nei pagamenti in agricoltura. La soluzione risiedeva nella costituzione di un’agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura. Registro con piacere come la giunta regionale della Campania abbia aderito a questa mia posizione, approvando nei giorni scorsi una proposta per l’istituzione di un soggetto autonomo a regia tutta campana. Nell’incontro avuto con l’assessore regionale Nicola Caputo abbiamo garantito come Commissione Agricoltura che il testo sarà a strettissimo giro incardinato ed istruito per arrivare quanto prima all’attenzione dell’Aula. Lo dichiara Maurizio Petracca, vicepresidente dell’Ottava Commissione Permanente presso il Consiglio Regionale della Campania.

«Il momento attuale – aggiunge Petracca – di passaggio tra una programmazione comunitaria ed un’altra, potrebbe essere il più opportuno per introdurre questa novità che è sostanziale. Nel futuro l’iter che va dalla presentazione di un’istanza al trasferimento materiali delle risorse potrebbe subire un’accelerazione ad oggi sconosciuta perché si potranno superare certi blocchi burocratici rappresentati proprio dalla presenza di Agea».

«Lavoreremo con celerità – così conclude Maurizio Petracca – affinché si arrivi ad approvare il testo in tempi rapidi. Sono certo che tutto il comparto troverà beneficio da questo nuovo modello di governance. Negli anni scorsi, infatti, molte delle lungaggini erano causate dalle fasi di controllo che Agea affidava a società esterne. Con la nascita dell’Agenzia regionale il modello cambierà radicalmente. La regia regionale di fatto velocizzerà gli iter. E’ quanto si aspettano coloro che hanno deciso di investire in agricoltura per il proprio futuro occupazionale».

