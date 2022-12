Nuovi elettrodotti tra Avellino e Salerno, uno è interrato

18 SHARES Condividi Tweet

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato il procedimento autorizzativo per il collegamento a 150 kV di Terna “Solofra-Mercato San Severino-Baronissi”, che coinvolgerà quattro Comuni delle province di Avellino e Salerno.

L’intervento, per il quale la società che gestisce la rete elettrica nazionale investirà circa 17 milioni di euro, prevede la realizzazione di due nuovi elettrodotti: il primo interesserà i Comuni di Solofra, Fisciano e Mercato San Severino con circa 2,5 km di cavo e un breve raccordo aereo nell’area del Comune di Montoro. Il secondo, invece, che oltre a Fisciano e Mercato San Severino coinvolgerà anche Baronissi, sempre nel salernitano, sarà un cavo completamente interrato di circa 7 km.

Una volta entrati in esercizio i due collegamenti, Terna provvederà alla demolizione di un tratto di oltre 1 km dell’esistente elettrodotto aereo “Mercato San Severino-San Valentino”, liberando così un’ampia porzione di territorio. La nuova opera permetterà di incrementare l’efficienza e l’affidabilità della rete elettrica dell’area, caratterizzata da una elevata densità di carico. Le attività di Terna mirate alla razionalizzazione della rete sul territorio permettono di ridurre l’impatto ambientale e paesaggistico grazie all’utilizzo di cavi interrati tecnologicamente avanzati.

Terna, che in Campania gestisce circa 4.000 km di linee elettrica in alta e altissima tensione, nell’ambito dell’Aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 “Driving Energy” ha previsto oltre 1 miliardo di euro di investimenti in regione per lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica.

