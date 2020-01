In 37 minuti il documentario di Michele Citoni racconta la realizzazione delle 1801 foto di Frank Cancian a Lacedonia (Av) e la nascita del piccolo museo che espone le stampe e ne custodisce i negativi. «Nel 1957, ventiduenne e appena laureato», spiega il regista, «Frank Cancian era un fotografo autodidatta e non aveva ancora intrapreso gli studi specialistici in antropologia ma scattava con grande sensibilità etnografica e, arrivato a Lacedonia quasi per caso, catturò in sette mesi molti aspetti della vita quotidiana di una comunità rurale nel pieno di un epocale passaggio di trasformazione. Un patrimonio visivo straordinario che però è rimasto per decenni in una scatola, perché l’autore aveva poi deciso di percorrere un’altra strada professionale come antropologo economico, che lo portò a svolgere un trentennale lavoro sul campo in Messico. Alcuni lacedoniesi – prosegue Citoni – hanno riscoperto le 1801 fotografie quasi sessant’anni dopo e con la fondazione del MAVI ne hanno sancito il grande valore, che io penso risieda non solo in una importante testimonianza storico-antropologica ma anche nella qualità formale ed espressiva degli scatti e nella possibilità di farne uno strumento per promuovere la cultura critica dell’immagine in un’epoca in cui la fotografia è incredibilmente diffusa ma altrettanto banalizzata».