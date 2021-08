Nuovo bollettino, in Irpinia 16 positivi su 450 tamponi

18 SHARES Condividi Tweet

1402 dosi di vaccino somministrate in Irpinia nella giornata del 12 agosto in attesa degli open day del 13 e 14 agosto. Intanto è appena stato diffuso il bollettino dei nuovi casi di Covid in Irpinia. L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 454 tamponi effettuati sono risultate positive 16 persone:

– 2, residenti nel comune di Atripalda;

– 1, residente nel comune di Avella;

– 1, residente nel comune di Avellino;

– 1, residente nel comune di Calabritto;

– 1, residente nel comune di Calitri;

– 1, residente nel comune di Carife;

– 1, residente nel comune di Cervinara;

– 2, residenti nel comune di Gesualdo;

– 2, residenti nel comune di Lauro;

– 2, residenti nel comune di Luogosano;

– 1, residente nel comune di Rotondi;

– 1, residente nel comune di Solofra.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

