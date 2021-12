Nusco, Antonio Prudente neo presidente Ance Giovani Avellino

16 SHARES Condividi Tweet

Presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili di Avellino si è svolta l’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori Edili per il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo triennio 2021/2024. All’unanimità e per acclamazione è stato eletto nuovo Presidente Antonio Prudente, Legale Rappresentante dell’impresa edile Coop. La Casa Nova srl di Nusco.

I lavori sono iniziati con la relazione introduttiva del Presidente uscente, l’Ing. Raffaele Trunfio che ha ripercorso le numerose iniziative realizzate dal Gruppo, le problematiche affrontate e le importanti esperienze fatte in Ance Campania e in ANCE. Nel ringraziare tutti gli iscritti e il Consiglio Direttivo uscente, Trunfio ha, dunque, proposto all’Assemblea di nominare Presidente Antonio Prudente.

Dopo l’acclamazione il neo Presidente ha illustrato gli obiettivi del suo programma :

-partecipazione attiva e collaborativa di tutti i componenti del Gruppo Giovani per sentirsi imprenditori concreti del presente con una visione sostenibile per il futuro;

-Sviluppo di una strategia basata sulla creazione di nuove competenze all’interno delle imprese per conquistare nuovi mercati e creare nuovi business attraverso una diversa visione culturale della programmazione;

– implementazione di un sistema di idee e valori orientati ed aperti all’innovazione per affrontare i cambiamenti;

– iniziative sul territorio promovendo e diffondendo una cultura capace di coniugare gli interessi delle imprese con quelli del territorio stesso;

– piena condivisione di idee e progetti mediante opportunità di confronto che il sistema associativo mette a disposizione, congiuntamente al gruppo Senior.

Il Presidente Prudente, nell’accogliere con entusiasmo e senso di responsabilità il nuovo incarico, ha presentato la squadra di imprenditori che in seno al Consiglio Direttivo lo affiancherà: Daniela Amoroso, Direttore Tecnico dell’Impresa Amoroso Giacomo & C. snc, Gerardo Dello Buono, collaboratore aziendale dell’impresa Dello Buono Sabino Costruzioni srl e Mirko Marsella dell’Impresa CO.BI.EM s.a.s.

Viva soddisfazione è stata espressa da parte dei giovani associati per l’elezione del nuovo Presidente che rappresenta pienamente lo spirito e i valori degli imprenditori aderenti ad Ance Giovani Avellino, dal Presidente Onorario Dott. Antonio De Angelis, dal Presidente dell’Associazione Ing. Michele Di Giacomo e dal Presidente del Gruppo Giovani ANCE Campania, Avv. Gianluca Volpe, presenti all’Assemblea.

Profilo personale e professionale di Prudente Antonio

Antonio Prudente è nato ad Atripalda il 22 luglio 1988. Figlio del compianto imprenditore Cesare Prudente, vanta una lunga esperienza in ANCE Giovani Avellino e in ANCE Avellino, quale componente del Consiglio Direttivo sia del gruppo giovani, con il quale ho ricoperto altresì la carica di delegato al gruppo regionale campano e nazionale, che del gruppo Senior. Attualmente è componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione essendo stato eletto con la Presidenza Di Giacomo.

Antonio Prudente è rappresentante Legale e Direttore Tecnico dell’Impresa LA CASA NOVA – SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in Nusco, azienda specializzata nella costruzione e ristrutturazione di edifici civili, nel restauro monumentale, nella costruzione di strade che opera negli appalti pubblici e privati.

