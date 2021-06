14 SHARES Condividi Tweet

“Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità” e “Mancata esibizione di un documento di identificazione”: sono questi i reati di cui dovrà rispondere una ventenne di origini nigeriane, denunciata dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella.

La straniera, sorpresa a girovagare in atteggiamento sospetto nel centro abitato di Nusco, alla specifica richiesta dei militari operanti non ha esibito il documento di riconoscimento, fornendo nel contempo delle generalità che all’esito dei rilievi dattiloscopici sono risultate false.

Dai successivi accertamenti è emerso che la predetta è titolare di un permesso di soggiorno scaduto di validità da circa un anno.

Alla luce delle evidenze emerse, per la ventenne è quindi scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

