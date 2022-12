Nusco, nella strada per De Mita la sintesi della politica

20 SHARES Condividi Tweet

L’omaggio a Ciriaco De Mita con l’intitolazione della strada davanti al Municipio di Nusco. Cerimonia con gli studenti del Liceo Classico, presenti amici, politici e famiglia. In tanti hanno preso la parola. Uno di questi, l’ex governatore Antonio Bassolino, ha ricordato il suo rapporto con il leader DC scomparso lo scorso maggio. “Fatto di confronto e conflitto, ma sempre entro certi limiti e con rispetto, perché solo così si può parlare di democrazia. Un bacio Ciriaco, riposa in pace“. C’era anche un altro rappresentante della sinistra, Vito Nocera: “Con De Mita un rapporto intenso, anche nella diversità politica“.

Il deputato Gianfranco Rotondi ha ricordato il fatto che De Mita “sia andato via da sindaco in carica, e questo da’ ancora più valore alla sua attività politica“. Per il sindaco facente funzioni, Walter Vigilante, “Nusco omaggia il suo figlio più brillante. Ed è stata una scelta precisa intitolargli la strada sotto la sua finestra in Comune”. Per la figlia Antonia “ha lasciato amore e un grande insegnamento. Lui, partito da un piccolo paese, è andato avanti solo con le sue forze e la sua passione“.

Condividi su: