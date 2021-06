16 SHARES Condividi Tweet

Si è svolto ieri, presso la Prefettura di Avellino, un Comitato Operativo per la Viabilità (COV), presieduto dal Vice Prefetto di Avellino alla presenza di Anas e delle Forze dell’Ordine, finalizzato a condividere una serie di misure da adottare per agevolare la circolazione, in particolare in vista del periodo estivo, in corrispondenza del cantiere per lavori di manutenzione programmata sul viadotto ‘Montechiuppo’ al km 309,488 della SS7 “Appia” – itinerario ‘Ofantina’ – a Manocalzati, in provincia di Avellino.

Nel dettaglio, l’incontro è stato programmato anche in ragione della risoluzione da parte di Anas del contatto d’appalto in danno all’Associazione Temporanea d’Imprese affidataria per grave ritardo e grave inadempimento. Relativamente a ciò, Anas sta già espletando tutte le procedure amministrative necessarie alla ripartenza dei lavori con diversa impresa esecutrice; in considerazione di alcuni tempi tecnici e di Legge, il riavvio dell’intervento è stimato per il mese di settembre.

Nel frattempo – poiché per ragioni di natura tecnica connesse all’attuale stato delle lavorazioni non sarà possibile smobilitare l’attuale cantiere, che vede l’attivazione del senso unico alternato – in particolare in vista del periodo estivo in relazione al quale è prevista un’intensificazione del flusso di traffico, il COV ha unanimemente concordato:

– di istituire, mediante l’apposizione di idonea segnaletica verticale, l’indicazione di un percorso alternativo consigliato per i mezzi leggeri, di massa non superiore a 3,5 tonnellate (ovvero uscita svincolo autostradale A16 Avellino Est, uscita svincolo Atripalda della SS7bis, percorso lungo la SP3, rientro svincolo di Candida della SS7 e viceversa);

– di istituire il presidio con personale su strada per la gestione dell’attualesenso unico alternatoin corrispondenza del viadotto Montechiuppo, in relazione ai flussi veicolari nei periodi di intenso traffico, ovvero principalmente nei fine settimana e nei giorni da bollino rosso del Piano nazionale esodo estivo.

