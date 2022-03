Ospedale Sant’Angelo, sindaci in assemblea

Stasera assemblea dei sindaci altirpini allargata ai livelli regionali e nazionali. A Calitri l’unico punto all’ordine del giorno riguarda l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi. Le fasce tricolore chiederanno azioni possibili per bilanciare la carenza di organico: e pressing sui reparti non ancora partiti, come la terapia intensiva

Appuntamento alle ore 18.00 presso la sede della comunità Montana Alta Irpinia. Oltre agli amministratori, ci saranno il consigliere della ministra per il Sud Carfagna, Domenico Gambacorta, due consiglieri regionali (Maurizio Petracca ed Enzo Alaia) e la manager dell’Asl Avellino, Maria Morgante.