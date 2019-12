26 SHARES Condividi Tweet

Strada bagnata, strada fortunata. Scherzano le autorità arrivate questa mattina a Guardia Lombardi sotto la bufera di pioggia e vento per l’inaugurazione della strada Carmasciano-Santa Croce. Opera finanziata dalla Regione Campania con circa 3 milioni di euro, tra espropri e lavori, e definitiva strategica per migliorare i collegamenti tra Valle Ufita e Alta Irpinia, tra l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi e quello di Ariano Irpino. Cantieri aperti e chiusi in pochi mesi, affidati dalla ditta Lo Russo. E ringraziamenti a 360 gradi, minoranza compresa, del sindaco Antonio Gentile che, soddisfatto, ricorda: “Fondamentale è stata la relazione dell’Asl Avellino per la parte relativa proprio all’utilità per le strutture sanitarie e per il 118. La Regione poi ha creduto, non possiamo che dire grazie”.

Così il direttore generale dell’Asl Avellino, Maria Morgante: “Abbiamo registrato innumerevoli difficoltà per le ambulanze e per il personale, ora è tutto più veloce e sicuro. Un sistema efficiente di 118 necessita di strade che accorcino i tempi di percorrenza. Più strade adeguate abbiamo, più vite salviamo”. Non solo sanità. A beneficiare del rifacimento della strada, fortemente dissestata e non illuminata in precedenza, saranno anche alle aziende agricole del Carmasciano presenti in zona e ai lavoratori delle fabbriche della Valle dell’Ofanto e dell’Ufita. In prospettiva futura, diventa un ulteriore fatto positivo per Alta Irpinia e Baronia (presente ad esempio il sindaco di Carife) assieme alla ripresa dei lavori per la Lioni-Grottaminarda, come ricorda il delegato alle aree interne Francesco Todisco, o alla nascente stazione Hirpinia dell’alta velocità a Grottaminarda. “Se nel 2025 sarà pronta, come ha detto Ferrovie cui io credo, anche il tessuto socio-economico ufitano e altirpino deve farsi trovare attrezzato”, aggiunge la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio che chiosa: “Un ulteriore fatto positivo è che si siano evitati i tempi lunghi per la realizzazione dell’opera, è la prima in Campania a essere inaugurata con questa tipologia di finanziamento”.

