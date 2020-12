22 SHARES Condividi Tweet

Aveva deciso di riaprire le scuole del suo paese il sindaco di Montemarano. Poi un ulteriore giorno di chiusura, dovuto all’allerta meteo. Ora il dietrofront, sofferto. Così Beniamino Palmieri decide definitivamente: in classe solo a gennaio. Con un post sui social la spiegazione.

“Ho appena sentito la dirigente e la sua grande amarezza – esordisce Palmieri -. Effettivamente il clima di tensione, di paura, di preoccupazione, di diffidenza che si è creato in questi giorni ha raggiunto un livello non più tollerabile. Con la dirigente abbiamo ritenuto giusto batterci per garantire il diritto allo studio che rappresenta, da sempre, la premessa indispensabile per costruire il futuro di una comunità”.

“Ma se questo sforzo, questa grande responsabilità di cui ho scelto di farmi carico devono essere salutati da isteria, terrore, maleducazione, allora non ne vale la pena – aggiunge -. In questa vicenda, insieme ai miei amici amministratori, abbiamo avvertito il dovere di fare la cosa giusta e non quella più conveniente. Pare, tuttavia, che per molti genitori il tempo perso a scuola sino ad ora e quello che si continuerà a perdere non riveste alcuna importanza e non produce alcuna preoccupazione. Di questo, seppur con rammarico e dispiacere, dobbiamo comunque prenderne atto. Siamo ormai a Natale e per come è stato duro questo anno non credo ci faccia bene arrivarci con questo spirito. Visto quindi, che non ci sono le condizioni di tranquillità, di serenità, di condivisione di un percorso che è fatto di rischi contenuti ed anche di grandi benefici, per buona pace di tutti, ho deciso di disporre la sospensione delle attività in presenza fino a gennaio, salvo quelle dedicate ai miei amici diversamente abili, consapevole che fra qualche settimana ci ritroveremo ad affrontare la medesima situazione. Un abbraccio a tutti”.

