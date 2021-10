Pascoli e costruzioni abusive: tre denunce a Lioni

16 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino due allevatori di bestiame per pascolo abusivo all’interno di un’area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico ricadente nel Sito di Interesse Comunitario del Parco Regionale dei Monti Picentini. I due facevano pascolare una decina di bovini su terreni del comune di Lioni, in assenza di “fida pascolo”.

Inoltre, i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino una donna del posto, ritenuta responsabile di abusivismo edilizio in area vincolata: su suoli soggetti a vincolo idrogeologico, la stessa aveva realizzato un muro di contenimento in assenza del previsto permesso di costruire e autorizzazione sismica. Oltre al deferimento in stato di libertà, nei confronti della predetta è stata elevata la prevista sanzione amministrativa per violazione al vincolo idrogeologico.

Condividi su: