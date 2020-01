Patente europea, boom di iscrizioni al ‘Vanvitelli’ di Lioni

18 SHARES Condividi Tweet

Con spirito di collaborazione con il mondo esterno, che contraddistingue l’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Vanvitelli” di Lioni, ha preso avvio il corso ECDL per adulti del territorio, finalizzato al conseguimento della Patente Europea del Computer.

Sin dal 2001, l’Istituto Vanvitelli di Lioni ha avviato il progetto ECDL e vanta ormai una quasi ventennale esperienza nell’organizzazione dei corsi di preparazione al conseguimento di questo attestato, essendo anche Test center nella gestione degli esami: si è affermato, in tal modo, persino a livello nazionale per ciò che concerne la certificazione delle conoscenze informatiche di base.

Quest’anno, in particolare, si è registrato un vero e proprio boom di iscrizioni, che il il Dirigente scolastico prof. Gerardo Vespucci ha così commentato: “Il risultato ottenuto è soddisfacente e conferma, andando oltre, il trend positivo già espresso nei numeri degli iscritti nello scorso anno scolastico. Sono dati importanti, che confermano la validità dell’offerta formativa del Vanvitelli: si riconosce, altresì, il valore strategico delle molte aule attrezzate ed in particolare dei laboratori di informatica, che sono stati appena integrati con nuovi strumenti e nuovi computer per rispondere al meglio ai bisogni della didattica digitale ed al conseguimento della stessa patente europea ECDL”.

Valeria Marcucci, prima collaboratrice del preside Vespucci, ha sottolineato che “le infrastrutture dell’Istituto, i suoi spaziosi laboratori ed il personale sempre disponibile costituiscono una solida garanzia per tutti coloro, studenti e adulti, che vogliono migliorare o integrare le proprie conoscenze informatiche”.

Questo grande risultato, che ha visto oltre sessanta iscritti di ogni età e di diversi paesi, è da attribuire essenzialmente alla professionalità e alla disponibilità del personale del Test Center: gli assistenti tecnici Antonella Ferrara e Silvano Ciotta. Costoro sono le vere colonne portanti, premiati anche da parte dell’AICA per affidabilità e professionalità.

“Il bilancio positivo, anche per questo aspetto, è confortante ed è il segnale di una scuola che funziona, che offre nel complesso un ambiente sereno e positivo per rispondere in modo ampiamente adeguato alle richieste del territorio”, prosegue il Dirigente.

Dunque l’Istituto Vanvitelli si conferma come punto di riferimento sul territorio per tutti coloro che vogliono acquisire e certificare quelle conoscenze informatiche diventate essenziali per il conseguimento di una piena cittadinanza digitale nonché base per l’inserimento nel mondo del lavoro.

