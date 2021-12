Paura da Covid, help psicologico del Consorzio A5 per decine di famiglie

24 SHARES Condividi Tweet

Un supporto contro la paura e le pressioni emotive legate all’emergenza Covid. Continua l’impegno del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 di Atripalda che, a marzo 2020, in pieno lockdown, fu tra i primi Ambiti in Italia a dotarsi di un Servizio di Psicologia a disposizione di tutti i cittadini dei comuni dell’Ambito A5 per colloqui di supporto e chiarificazione.

Per confrontarsi con lo staff di professionisti del Consorzio guidato dal Direttore Generale Carmine De Blasio, è sufficiente contattare, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, il numero verde 800313151.

A disposizione dei cittadini ci sarà sempre un esperto pronto ad ascoltare e spiegare come fronteggiare ansie e paure e vivere serenamente nell’attuale situazione di emergenza.

“Ricordo che non appena attivato, i nostri operatori vennero presi letteralmente d’assalto – precisa De Blasio – con richieste e segnalazioni provenienti da tutt’Italia. La gente era confusa, aveva paura e, spesso, ci consultava solo per qualche parola di conforto. In poche settimane diventammo un interlocutore fondamentale per tante persone, non di rado anche oltre i confini della nostra provincia”.

Da allora il servizio di supporto psicologico non si è mai fermato, diventando nel tempo un punto di riferimento per decine e decine di famiglie e persone, alle prese con ansie a paure di vario genere. “In questi mesi non ci siamo mai fermati, anzi, proprio alla luce delle crescenti richieste di aiuto, abbiamo costantemente potenziato questo servizio, inserendo nello staff altre figure professionali. Un impegno – conclude De Blasio – che, come Consorzio, intendiamo continuare a portare avanti per aiutare le persone ad arginare i pesanti risvolti psicologici legati alla pandemia”.

Condividi su: