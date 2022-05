Pd Caposele, Notaro è il nuovo segretario di circolo

18 SHARES Condividi Tweet

Nell’assemblea di domenica il circolo del Partito Democratico ha eletto l’architetto Michele Notaro nuovo segretario. Forte l’affluenza alle urne, come già avvenuto per il tesseramento stesso: hanno votato, infatti, 235 tesserati su 248 iscritti.

Notaro si è imposto sull’avversaria, Antonella Di Vincenzo, con uno scarto di 17 voti, per un totale di 122 preferenze a 105, 8 le schede tra bianche e nulle.

“Felice per il percorso fatto e per il risultato raccolto. Dal minuto successivo tutti pronti a lavorare per un partito autonomo, libero e propositivo. Come più volte sottolineato non mi sono candidato contro qualcuno, ma per fare qualcosa e soprattutto per la gente. La risposta che arriva dall’urna è limpida: il PD, a Caposele, non sarà mai un feudo di qualcuno, ma un luogo in cui si coltiva il culto della democrazia, dell’inclusione sociale, dalla libertà di pensiero”, commenta il neo segretario.

“Mi auguro altresì – aggiunge Notaro – di avere un confronto continuo e proficuo con tutti gli iscritti ed i simpatizzanti del Partito Democratico, con i quali sarò sempre aperto al dialogo e ad ogni sollecitazione e proposta. C’è da fare, con pazienza e senza timori, mantenendo fede all’intuizione che ha caratterizzato questo percorso. Porterò il PD verso nuovi orizzonti, superando i confini dell’impotenza e dell’immobilismo che hanno caratterizzato gli ultimi anni”.

Eletti nel direttivo 11 componenti della lista “articolo 49” del neo segretario Notaro: Guarino Mario, Malanga Raffaella, Grasso Giuseppe, Rosamilia Anna, Caruso Giuseppe, Curcio Carmela, Corona Gerardo, Merola Serafina, Rosania Giuseppe, Frannicola Rosa, Mancino Gerardo.

Oltre alla sfidante Antonella Di Vincenzo, sono invece 8 i componenti della lista “convergenze democratiche” che entrano in direttivo: Sturchio Armando, Melillo Martina, Curcio Antonio Donato, Del Guercio Patrizia, Ceres Antonio, Esposito Tiziana, Malanga Salvatore, Testa Antonietta.

