Pd Caposele, Notaro si candida a segretario

L’architetto Michele Notaro, segretario dei DS dal 2003 al 2006, rientrato dopo qualche anno trascorso lontano da Caposele per esigenze lavorative, è pronto per candidarsi a segretario del circolo locale del Partito democratico. “In questi anni di lavoro a Milano, in una realtà così differente dalla nostra, ho maturato ancor più di prima la convinzione che Caposele abbia enormi potenzialità inespresse. Anche se da lontano, ho osservato però con tristezza un crescente declino della politica, che appare indotto più che casuale, e la tendenza all’eccessivo accentramento del potere decisionale. Oggi ho la fortuna che non avevo ieri, cioè di vivere costantemente nel paese che amo; ciò mi permette di impegnarmi maggiormente per il bene della mia comunità e farlo attraverso la forma e nel luogo che più ritengo importante nel quadro della rappresentanza: il partito”, dice l’esponente dem.

LE MOTIVAZIONI DELLA CANDIDATURA

“Ho vissuto sulla mia pelle il vero senso dello “spopolamento delle aree interne” e comprendo appieno quanta intelligenza e vigoria giovanile stiamo sprecando. Bisogna abbattere gli ostacoli che vengono da una società ostaggio di piccoli corporativismi, che difendono l’esistente e le rendite di posizione. Questi ostacoli sono la prima causa della partenza di tanti giovani, della mancanza di partecipazione alla vita politica e della non crescita economica delle nostre terre. Caposele non fa eccezione. Le parole del Segretario Enrico Letta (“l’intelligenza collettiva è condivisione e scambio” “spalancare quella porta chiusa, far entrare popolo e ossigeno, passare dal controllo all’ascolto e al dialogo”) racchiudono molto di quanto è mia intenzione portare avanti”, spiega Notaro.

“La mia candidatura nasce dall’ascolto e dalla condivisione. Tante persone, libere, indipendenti, accomunate dagli stessi valori, cogliendo questa mia voglia di impegno, mi hanno prima stimolato e poi sostenuto in questo passo. Una candidatura partita dal basso e non calata dall’alto per altri scopi”, aggiunge.

IL RAPPORTO CON GLI AMMINISTRATORI

“Oggi sono presenti diversi esponenti del PD all’interno dell’attuale Consiglio Comunale. Penso che sia arrivato il momento della verità in tutti i sensi, partendo proprio da capire chi rappresenta cosa. A mio modo di vedere chi vuole essere rappresentante del PD lo deve fare evidenziandolo con la massima chiarezza ed avviando un rapporto di confronto con la base. Al 2023 mancano secoli, politicamente parlando, la cosa certa è che il partito dovrà avere un ruolo da protagonista o non da gregario. Tante saranno le idee da portare avanti, e noi lo faremo confrontandoci con gli iscritti e con la comunità tutta e lo stesso pretenderemo dai rappresentanti istituzionali”, è la posizione dell’architetto.

CAPOSELE E IL CONGRESSO PROVINCIALE

“L’onorevole Bordo sta facendo un buon lavoro e la maggior parte dei principali esponenti del Partito, dopo un iniziale comprensibile fase critica, stanno sostenendo la sua azione. Finalmente il congresso si celebra e con una forte opera di mediazione dovremmo riavere un riferimento provinciale autorevole. Da parte dei circoli dovrà però esserci la capacità di riscoprire il senso dell’autonomia, di essere la parte più importante del “partito del popolo e di prossimità”, capaci di fare rete, di operare nell’interesse di tutti, senza subire passivamente inaccettabili assalti alla diligenza”, conclude l’aspirante segretario del Pd di Caposele.

