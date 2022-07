Pd Irpinia: in direzione la scelta dei candidati al Parlamento

20 SHARES Condividi Tweet

Il segretario provinciale del Partito Democratico d’Irpinia, Nello Pizza, ha convocato per domani, sabato 30 luglio, con inizio alle ore 17.30 presso la sede della federazione in via Tagliamento ad Avellino la Direzione Provinciale. All’ordine del giorno le elezioni politiche del prossimo 25 settembre e le proposte di candidatura sul tappeto. All’incontro parteciperà l’onorevole Francesco Boccia, commissario regionale del Partito Democratico della Campania.

Tra i nomi in ballo c’è sicuramente quello del consigliere regionale Maurizio Petracca che potrebbe occupare la casella dell’uninominale per la Camera dei Deputati. L’attuale deputato democrat, il sannita Umberto Del Basso De Caro, invece tenterebbe la via del Senato.

