Ritorno tra i banchi per centinaia di studenti degli istituti superiori. Altri sono rimasti a casa per le chiusure di alcuni plessi. Altri ancora hanno preferito la Dad anche con la possibilità di frequentare in presenza. È il quadro dell’Alta Irpinia, disomogeneo. Per gli istituti di Montella resta lo stop almeno fino al 6 febbraio. L’aumento dei casi di Covid-19 ha indotto il sindaco Rino Buonopane ad attendere. Decisione presa anche a Bagnoli Irpino: in entrambe le realtà sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado.

A Sant’Angelo dei Lombardi si è registrata una buona affluenza al De Sanctis, dove come per altri istituti è possibile la didattica in presenza col 50 per cento dei ragazzi. “Quasi 380 studenti su poco meno di 800 sono tornati in classe. In pratica quasi tutti hanno preferito i banchi“, dice il dirigente scolastico Gerardo Cipriano. Ci sarà una rotazione di classi, non di giovani. Tre giorni a settimana la didattica in presenza per ognuna.

Al Vanvitelli di Lioni sono arrivate moltissime richieste di Dad senza distinzione tra indirizzi. Anche all’alberghiero. “Siamo un po’ stupiti“, commenta la dirigente Marilena Viggiano. “Ma evidentemente in molti territori c’è paura a prescindere da quello che si mette in campo negli Istituti“. La scuola sta valutando come procedere. Ieri in alcune classi non c’erano più di 4 studenti.

Nodo trasporti. Al momento la situazione è sotto controllo. “Ma il potenziamento promesso non c’è stato“, sottolinea Cipriano. Anche la Viggiano è perplessa. “Ci sono state segnalate criticità dagli stessi ragazzi, navette al posto degli autobus per esempio. Se gli istituti investono sulla sicurezza devono farlo tutti“.

Il dirigente segnala inoltre un problema di rete internet nella sede di Caposele. E per il Maffucci di Calitri sono stati chiesti maggiori controlli sulle strade prima e dopo il suono della campanella per evitare assembramenti. Difficoltà, criticità, paure. Ma per adesso si ricomincia.

