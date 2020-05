18 SHARES Condividi Tweet

La rassegna Femminile Plurale, le iniziative col Fai e il maggio dei monumenti saltati in primavera, la seconda edizione del Kaso Fest da tenersi a fine mese annullata e la sagra della castagna igp in autunno quasi sicuramente cancellata. L’emergenza coronavirus ha colpito duramente il settore della cultura e degli eventi anche a Montella, abituata a presenze con quattro zeri. Amministrazione e realtà associative sono però già al lavoro per recuperare almeno la stagione estiva e farsi trovare pronti a pandemia terminata. Giuseppina Volpe, assessore al bilancio del Comune ma pure tra gli organizzatori delle rassegne che negli ultimi anni hanno animato il teatro Solimene, non nasconde una punta di dispiacere, ma chiarisce subito.

“C’è ancora troppa incertezza, ma pure la volontà di non far morire nel nostro paese l’offerta di intrattenimento e cultura“. E allora le soluzioni sono diverse e tutte al vaglio in queste settimane. L’obiettivo è programmare e assicurarsi un’estate quanto più possibile normale. Rivolta principalmente ai montellesi e ai piccoli paesi limitrofi. “Credo sarà l’orientamento di tutte le amministrazioni – spiega -. A Montella punteremo su attività da farsi all’esterno, abbiamo contattato il Cinema Nuovo di Lioni per portare anche qui il drive in o comunque per organizzare il cinema all’aperto. Per i più piccoli cantastorie. Il tutto rispettando distanze di sicurezza e controllando gli ingressi in entrata e uscita. Rifaremo il concorso per il miglior addobbo floreale di condomini e abitazioni, non potranno invece partire l’adozione delle aree pubbliche e gli orti sociali. E attendiamo di sapere se ci sarà il consueto bando regionale Poc”.

In stand by le attività al teatro Solimene. “Per adesso è tutto fermo. Purtroppo gli attori in compagnia non possono recitare, è consentito solo singolarmente. Anche per i gruppi musicali le regole sono complesse. Riaprire il teatro non è cosa fattibile al momento, noi lo facevamo per pura passione e l’aspetto organizzativo ad oggi appare eccessivamente stressante. Potremmo accogliere al massimo 50 persone. Forse più in là sarà possibile ragionare sull’utilizzo del giardino”, dice l’assessore.

Montella è però la patria di una delle sagre più frequentate della Campania. Difficile immaginare ora che possa tenersi e la ricaduta sarà di non poco conto anche sul bilancio di standisti e castanicoltori. “E’ indubbio che molti montellesi, a partire dagli albergatori, aspettano la sagra della castagna come sicura fonte di guadagno. Tra l’altro nel 2019 il Comune ne ha pure ricavato un risparmio. Quest’anno non si terrà nelle forme cui eravamo abituati e siamo dispiaciuti, anche perché avevamo in mente una serie di novità utili a riportarla all’originaria qualità. Negli anni si era ridotta a un evento per visitatori disposti a mangiare e acquistare, ma per noi è una finalità limitante. Vorremo possa essere invece un’occasione di promozione delle tante risorse naturalistiche e culturali di Montella come meta per tutto l’autunno e la primavera e, assieme a Bagnoli e Cassano Irpino, un’opportunità di crescita dell’intero territorio. La collaborazione è già in corso, è solo tutto rimandato”, sottolinea. A proposito di natura, c’è Verteglia che di spazi non ha certamente mancanza. “Sì, è possibile una versione riveduta e corretta del Verteglia Mater, anche su questo stiamo ragionando con cooperative e associazioni di giovani locali”, conclude.

