Petracca-Alaia, è scontro post Politiche tra consiglieri di De Luca

“Leggo divertito su “Il Mattino” che il consigliere regionale Petracca si sarebbe sfogato durante una riunione del Pd, addebitando a me e a Italia Viva la sua mancata elezione alla Camera dei Deputati. Non credo alla ricostruzione fatta dal giornale, perché mi risulta difficile pensare che il collega consigliere abbia potuto dire ciò che il redattore gli attribuisce. Tuttavia, se fosse vero quanto riportato, andrebbe ricordato a Petracca che Italia Viva e Azione si sono candidate in una coalizione alternativa a quella del PD, per cui non devo certo rendere conto a lui per chi hanno votato i miei sostenitori. Né Petracca ha il diritto di sindacare sull’operato di esponenti politici che appartengono ad altri partiti”. Così in una nota il Consigliere regionale di Italia Viva, Enzo Alaia.

“Il Consigliere del PD farebbe bene, invece, a ricordarsi sempre di far parte della coalizione che sostiene il governo regionale, e non a fasi alterne, ovvero solo quando gli conviene e quando è costretto – come adesso – a raccogliere la tempesta che lui stesso ha seminato negli ultimi due anni. Avremmo voluto, infatti, che costui esprimesse dedizione e senso di appartenenza alla coalizione anche quando noi di Italia Viva chiedevamo di essere rispettati, così come noi abbiamo espresso rispetto nei confronti del Pd, onorando sempre, con assoluta lealtà, tutti gli impegni assunti. Cosa vuole ora Petracca, che si affanna, rancoroso, a cercare le corna dopo che, per causa sua, ha perso tutti i buoi?”, conclude il presidente della commissione regionale Sanità.

