Petracca e Buonopane: ‘Ha vinto la politca’

Questa è la vittoria dei tanti, tantissimi amministratori che hanno riposto fiducia in me, nella mia persona. L’indicazione è chiara: cambiare metodi, approcci, cambiare diametralmente visione. Porte finalmente aperte, aria fresca. Li ringrazio per questa apertura di credito nei miei confronti. Mi adopererò con tutte le mie energie per non deluderli. Questa è la vittoria dei nostri paesi, paesi di pietre antiche e dall’anima che vibra. Paesi che nonostante tutto non si rassegnano. Paesi affamati di nuovo futuro. Il futuro si muove sulle gambe degli uomini e delle donne che vogliono impegnarsi per il nostro territorio. Ecco, questi uomini e queste donne troveranno un luogo di confronto, un’officina che produce sostegno, supporto, soluzioni, uno spazio dove coltivare idee e progetti. All’arroganza del potere per il potere risponderemo con l’entusiasmo e la passione dei costruttori di speranza. Hirpina Audacia è stata, Hirpina Audacia sarà…”.